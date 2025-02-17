الإطاحة بداعشي ينتمي لـ "جيش العسرة" في سهل نينوى

أعلنت هيئة الحشد الشعبي، اليوم الإثنين (17 شباط 2025)، عن الإطاحة بأحد عناصر داعش في سهل نينوى.

وذكر بيان لاعلام الحشد ان "مفــارز من استخبارات اللواء 30 التابع إلى قيادة عمليات نينوى بالحشد بالاشتراك مع معاونية الاستخبارات والمعلومات بالحشد تمكنت من إلقاء القبض على أحد عناصر داعش (س. ح)، وفق مذكرة قضائية عنــد أحـد مـداخل سـهـل نيـنـوى".

وأضاف البيان، ان "الإرهابي مطلوب وفق المادة الرابعة مـن قانون مكافحة الإرهاب لعـمله سابقـاً فـي ما كان يسمى بـ (جيش العسرة)".

ولفت الى، انه "جرى تسليم الارهابي بعد إجـراء التحقيقات مـعه إلى الجـهة المختـصة لينـال جزاءه العادل".