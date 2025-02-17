مكافحة اجرام البصرة تطيح بعصابة متخصصة بسرقة الحقائب النسائية

أطاحت شرطة مكافحة إجرام البصرة بعصابة سرقة متخصصة بالحقائب النسائية .

واوضحت قيادة شرطة محافظة البصرة في بيان اليوم :" ان مفارز قسم مكافحة الإجرام في البصرة نفذت عملية نوعية أسفرت عن الإطاحة بعصابة إجرامية متخصصة بسرقة الحقائب النسائية.

واضافت :" كان الجناة يستقلان دراجة نارية حيث قاما بانتزاع حقيبة يد من إحدى المواطنات أثناء سيرها في منطقة أربع شوارع قبل أن يلوذا بالفرار.

وبينت انه وفور تلقي البلاغ، تحركت فرق مكافحة الإجرام معتمدة على تقنيات التحري المتطورة وأساليب الملاحقة الدقيقة، حيث تمكنت خلال وقت قياسي من تحديد هوية المتهمين ورصد تحركاتهما، لتنتهي العملية بنجاح دون منحهما أي فرصة للهرب.

وأكد قائد شرطة المحافظة اللواء عبد اللطيف السعد بحسب البيان :" أن هذا الإنجاز يعكس الجاهزية العالية والقدرة الفائقة لمكافحة الإجرام في التصدي للجريمة بكل أشكالها، والتعامل مع القضايا الأمنية بحزم وسرعة، مشدداً على أن البصرة لن تكون ملاذاً آمناً للمجرمين، وأن يد العدالة ستصل إلى كل من يحاول العبث بأمن المواطنين.