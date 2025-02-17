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المشهداني لوزير الخارجية التركي : العراق يرفض اي تدخلات تمس اراضيه


 اكد رئيس مجلس النواب محمود المشهداني رفض العراق اي تدخلات تمس اراضيه ، وضرورة احترام سيادته وامنه القومي واستقلاله.

وقال المشهداني ، خلال لقائه وزير الخارجية التركي هاكان فيدان :" ان العراق يتطلع الى اقامة علاقات متطورة مع تركيا مبنية على الاحترام المتبادل" ، مشيرًا الى ضرورة تنفيذ مذكرات التفاهم الموقعة بين البلدين خدمة للمصالح المتبادلة للشعبين العراقي والتركي.

وجرى، خلال اللقاء ، بحسب بيان للمكتب الاعلامي لرئيس مجلس النواب ، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها ، بما يسهم في تطوير آليات التعاون في مختلف المجالات.

كما بحث الجانبان التطورات الاقليمية والدولية وتأثيراتها على المنطقة، واكدا اهمية دعم الجهود الرامية الى تخفيف حدة التوترات ووقف التصعيد واعتماد الحوار البنّاء في معالجة المسائل العالقة بين دول المنطقة ، بما يحقق السلم والامن الدوليين.

وشدد رئيس مجلس النواب على ضرورة مواصلة العمل المشترك والتعاون الاقليمي لمواجهة اي خطر، بما يحقق الامن والاستقرار على المستويين الاقليمي والدولي .

وبشأن التطورات في سوريا، اعرب المشهداني ، بحسب البيان ، عن امله بان تعمل الادارة الجديدة في سوريا على حماية التعدد القومي والديني، وان تحقق السلام والازدهار لجميع مكونات الشعب السوري وضمان حمايتها والحفاظ على حقوقها في المشاركة السياسية ، بما يعزز السلم المجتمعي ويحقق التطور والازدهار للاشقاء في سوريا .

من جانبه اكد وزير الخارجية التركي دعم حكومة بلاده ، استقرار العراق والحفاظ على امنه واستقلاله، مشيرا الى العلاقات التي تربط البلدين، وحرص تركيا على دعم فرص التعاون والشراكة في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والمياه والبيئة، معربا عن امله بالنهوض بمستوى العلاقات الاقتصادية الى آفاق اوسع 

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