رئيس الوزراء يفتتح مركز التحول الرقمي والأتمتة في وزارة التعليم العالي

افتتح رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، اليوم الاثنين، مركز التحول الرقمي والأتمتة في مقر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، في خطوة استراتيجية نحو تنفيذ الإصلاح الإداري وتبسيط الإجراءات.

وخلال جولته في المركز، اطلع على آلية العمل الجديدة التي تعتمد على الأتمتة لإنهاء العمل الورقي، وذلك في إطار سعي الحكومة للقضاء على البيروقراطية والروتين، مبينا، أن هذه الخطوة تمثل بداية هامة في رحلة التحول الرقمي التي ستشمل جميع التعاملات الإدارية في المؤسسات الحكومية.

وذكر السيد السوداني: "إن منجز التحول الرقمي، الذي يبدأ اليوم من وزارة التعليم العالي، يهدف إلى اعتماد التكنولوجيا الحديثة لتقديم حلول مبتكرة من خلال العلماء والأساتذة الكفاءات".

كما أشار، إلى اللجنة العليا للتحول الرقمي التي يرأسها رئيس مجلس الوزراء، والتي تضم الوزراء المعنيين لضمان تنفيذ التحول الرقمي على نطاق واسع، بما في ذلك تأسيس "مركز وطني للتحول الرقمي" و"مركز وطني للأمن السيبراني".

وأضاف، أن التحول الرقمي سيشمل جميع الإجراءات الحكومية بدءا من التقديم للطلاب وحتى القبول، بالإضافة إلى تسهيل التعاملات بين الموظفين والمواطنين عبر المنصات الإلكترونية، موضحا أن هذا يشمل حوالي 2500 موظف في الوزارة.

وبخصوص البرنامج الحكومي، شدد السوداني، على أن الحكومة الحالية هي حكومة خدمة ترتبط بشكل مباشر بالتحول الرقمي، مؤكدا على أهمية الانتقال إلى مستوى هيئة مستقلة أو وزارة معنية بالتحول الرقمي والأمن السيبراني خلال السنوات الثلاث القادمة.

وتابع قائلا: "التحول الرقمي ليس مجرد استعراض إعلامي، بل يجب أن يشعر المواطن بتلك التحولات من خلال الخدمة المقدمة له، كما أن هذا التحول سيقلل التكاليف، ويحارب الفساد، ويساهم في تحسين الخدمة المقدمة للمواطنين".

وفي ختام حديثه، أكد، على ضرورة بذل الجهود لتطوير التحول الإلكتروني، والاستفادة من إمكانيات الذكاء الاصطناعي، وتحقيق نقلة نوعية في مجال التعليم والتكنولوجيا، مع إشراك الشباب العراقي في عملية التحول الرقمي بما يتماشى مع متطلبات سوق العمل.