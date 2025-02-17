صرّح وزير العمل والشؤون الاجتماعية أحمد الاسدي، اليوم الاثنين، عن إطلاق الوجبة الخامسة من مستفيدي الحماية الاجتماعية المحولين للداخلية، حيث ذكر الاسدي في مؤتمر صحفي عقده اليوم بمحافظة الانبار، انه "تم إطلاق الوجبة الخامسة من مستفيدي الحماية الاجتماعية المحولين إلى وزارة الداخلية".

وأوضح، أن "الأسماء ستنشر على المنصات الرسمية للوزارة يوم غد الثلاثاء"،مشيرا الى، "الاستمرار في تعزيز الخدمات الاجتماعية ودعم الفئات المستحقة".

في حين وصل وزير العمل احمد الاسدي اليوم إلى محافظة الانبار، وبحث مع المحافظ واعضاء الحكومة المحلية سبل التعاون في دعم الأسر المتعففة في المحافظة.