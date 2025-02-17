مصدر أمني ينفي دخول مقاتلين سوريين أو أجانب إلى العراق

كشف مصدر امني، اليوم الاحد، حقيقة دخول مسلحين الى العراق.

وقال المصدر ، إن "الحديث عن دخول مقاتلين سوريين أو أجانب إلى العراق أو إدارتهم أي عمليات داخل الأراضي العراقية تحت إشراف أي جهة خارجية، غير صحيح تماماً".

جاء ذلك بعدما تداولت وسائل إعلام أن مقاتلين سوريين استقروا في معسكر تدريبي داخل العراق.

ونفى المصدر "بشكل قاطع، هذه ادعاءات التي لا تمت للواقع بصلة"، مشيرا الى انها "جزء من تضليل إعلامي يهدف إلى تشويه جهود العراق، والإيحاء بوجود تحركات مشبوهة داخل الأراضي العراقية"