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مساعد الشؤون السياسية لوزير الخارجية الإيراني : المشاورات مع العراق ضرورية لتعزيز الأمن المشترك


أكد مجيد تخت روانجي، مساعد الشؤون السياسية لوزير الخارجية الإيراني، أن زيارته للعراق تأتي في إطار المشاورات السياسية المنتظمة بين البلدين.

وأفاد  مصدر صحفي ، ان روانجي أوضح، عقب لقائه مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي، أن الجانبين ناقشا القضايا الأمنية بين البلدين الشقيقين والمسلمين، مشددا على أهمية التعاون المشترك لضمان الاستقرار في المنطقة.

وأضاف أن الأمن الإقليمي يمثل أولوية لكل من إيران والعراق، مما يستدعي استمرار المشاورات والتنسيق بين البلدين على مختلف المستويات.

كما أعرب عن ارتياحه لاستمرار الزيارات الثنائية بشكل منتظم لتعزيز العلاقات والتعاون في المجالات المختلفة.

كما التقي تخت روانجي مع نائب رئيس مجلس النواب العراقي محسن المندلاوي بعد ظهر اليوم وناقش معه القضايا ذات الاهتمام المشترك.

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مساعد الشؤون السياسية لوزير الخارجية الإيراني : المشاورات مع العراق ضرورية لتعزيز الأمن المشترك
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