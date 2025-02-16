محمد الشبكي: البعثيون ينشطون في أربيل وحكومة كردستان لا تلتزم بالمساءلة والعدالة

اتهم النائب السابق محمد الشبكي حكومة إقليم كردستان بعدم الالتزام بإجراءات المساءلة والعدالة، مشيرًا إلى أن حزب البعث لا يزال نشطًا في أربيل، وسط “تغاضٍ واضح” من سلطات الإقليم.

وقال الشبكي إن قوات البيشمركة لعبت دورًا في تسهيل نشاط البعثيين، خاصة في نينوى، حيث لم تتخذ إجراءات صارمة لمنع تحركاتهم، مضيفًا أن الحزب الديمقراطي الكردستاني كان يسعى للسيطرة على سهل نينوى، إلا أن قوات لواء بابليون والمجتمع الشبكي أحبطت هذه المحاولات.

وأكد الشبكي أن مدينة الموصل ليست عربية سنية فقط، بل تضم مزيجًا متنوعًا من الأقليات، محملًا القوى الكردية مسؤولية سقوطها عام 2014، واتهم الحزب الديمقراطي بالسعي لـ”تكريدها”.

وأشار إلى أن الشبك يقفون اليوم “حاجزًا أمام الطموحات الكردية” للسيطرة على الموصل، خصوصًا مع ما تملكه المحافظة من ثروات نفطية، مشددًا على أن إقليم كردستان “يقوم بتهريب النفط من مناطق سهل نينوى وليس فقط من حقول أربيل ودهوك”.