وزارة التربية: أكثر من مليوني طالب مستفيد من منحة الطلبة واستمرار التسجيل

صرّحت وزارة التربية، اليوم الأحد، بأن أعداد المشمولين بمنحة الطلبة تجاوزت مليوني مستفيد في بغداد والمحافظات، مع استمرار تسجيل الطلبة والتلاميذ للاستفادة من الدعم، حيث ذكر المتحدث الرسمي باسم الوزارة كريم السيد، في تصريح للصحيفة الرسمية، إن الوزارة مستمرة في تسجيل المشمولين، مؤكدا على أن أعداد المستفيدين في تزايد مستمر.

وأوضح، أن البيانات الخاصة بالمستفيدين تم رفعها خلال الفصل الدراسي الثاني إلى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، التي تتولى آلية الصرف.

كما أكد السيد، على أن المنحة ساهمت في تقليل نسب التسرب من المدارس وشجعت العديد من التلاميذ على العودة إلى مقاعد الدراسة، مما يعكس نجاح المشروع في تحقيق أهدافه.

فيما أشار، إلى أن الوزارة تواصل تحديث بيانات الطلبة لضمان استمرار شمولهم وفقا لمعايير وزارة العمل، التي تعتمد على استفادة الأسرة من راتب شبكة الحماية الاجتماعية واستمرار الطالب في الدراسة دون انقطاع.

وفي ذات الصدد، لفت السيد، إلى أن حملة "العودة إلى التعليم" أسفرت عن عودة 260 ألف طالب متسرب إلى المدارس خلال العام الدراسي 2024-2025، مشيرا إلى أن محافظتي نينوى وميسان سجلتا أعلى معدلات العودة مقارنة بالمحافظات الأخرى.

ويذكر أن الوزارة قد أعلنت سابقا بأن المبالغ المخصصة للمنحة تبلغ 30 ألف دينار لكل تلميذ في المرحلة الابتدائية، و50 ألف دينار لطلبة المدارس الثانوية، وذلك في إطار دعم الأسر المتعففة وتعزيز استقرار العملية التعليمية.