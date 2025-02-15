الإطاحة بعصابة "صياد العبيد" المتهمة بالابتزار الإلكتروني في أربيل

أعلنت قيادة شرطة محافظة أربيل، اليوم السبت (15 شباط 2025)، عن الإطاحة بعصابة "صياد العبيد" المتهمة بالابتزار الإلكتروني.

وقالت القيادة في بيان إن "مفارز مديرية شرطة محافظة أربيل، أطاحت بعصابة (ڕاوچیی کۆیلەکان) أو (صياد العبيد)"، مبينة أن "العصابة متهمة بالابتزار الإلكتروني واستغلال ضحاياها من النساء عبر التهديد بنشر صور مخلة لهن".

وأوضحت أن "أفراد العصابة وأحدهم يسكن قضاء سوران، جرى اعتقالهم بالتعاون مع شرطة المدينة، واعترفوا بالتهم الموجهة إليهم"، مشيرة إلى "فتح تحقيق معهم، ويحاكمون بناءا على أوامر قضائية".