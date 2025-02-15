القبض على العقل المدبر لهجمات "داعش" الارهابي "أبو الحارث العراقي" في سوريا

أعلنت السلطات السورية، اليوم السبت، عن القاء القبض على الارهابي "أبو الحارث العراقي"، المسؤول عن هجمات إرهابية لداعش.

وذكر مصدر في جهاز الاستخبارات السوري، بحسب وكالة الأنباء السورية: "تمكنا من القبض على الارهابي "أبو الحارث العراقي"، القيادي في تنظيم "داعش" والذي كان يشغل مناصب مهمة فيما يسمى "ولاية العراق"، أبرزها ملف الوافدين ونائب مسؤول التجهيز، والذي يعتبر مسؤولاً عن تجهيز الهجمات الإرهابية".

وكشف المصدر، بحسب الوكالة نفسها، إلى أن العراقي كان يقف وراء التخطيط لعدة عمليات، أبرزها اغتيال القيادي "ميسر الجبوري" وعدد من الاغتيالات الأخرى.

وأعلن المصدر أن الخلية التي تم إحباط مخططها في استهداف مقام السيدة زينب في محيط العاصمة دمشق، كانت تعمل بتوجيه من القيادي الارهابي"أبو الحارث العراقي".