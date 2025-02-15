رئيس الوزراء يوجه دعوة الى شركة بلانت لزيارة العراق للتعاون في القضايا المناخية

وجه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني دعوة الى شركة بلانت لزيارة العراق للتعاون في القضايا المناخية والجغرافية وإجراء مسوحات شاملة، من أجل تأمين قاعدة بيانات متكاملة تخدم استثمار الثروات الطبيعية.

وذكر امكتبه الاعلامي في بيان" ان رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني،استقبل اليوم السبت، الرئيس التنفيذي لشركة بلانت (planet) المتخصصة في مجال الخرائط والجيولوجيا، ويل مارشال والوفد المرافق له، وذلك على هامش مشاركة رئيس الوزراء في مؤتمر ميونخ للأمن بدورته الـ61.

واضاف البيان" انه جرى، خلال اللقاء، بحث إمكانية التعاون مع الشركة في العديد من المجالات الاستكشافية والمناخية، في ظل توجه الحكومة نحو تطوير القطاع الصناعي، من خلال استثمار الموارد الطبيعية، في ظل ما يملكه العراق من احتياطات للثروات المعدنية لاسيما الكبريت والفوسفات، وغيرها.