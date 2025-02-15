الأخبار

رئيس الوزراء يبحث مع شركة ايرباص تحديث الأسطول الجوي العراقي


 

استقبل رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم السبت، في مقرّ إقامته بمدينة ميونخ، نائب الرئيس التنفيذي لشركة ايرباص للطائرات المروحية ستيفان تومي، حيث ذكر بيان للمكتب، أنه "جرى، خلال اللقاء، التباحث في تطوير التعاون المشترك في مجالات التدريب والصيانة وتحديث الأسطول الجوي، وذلك في ضوء العقد الثنائي لتجهيز العراق بطائرات مروحية مقاتلة، مع التأكيد على تسريع إجراءات تنفيذ بنود العقد".

كما أكد رئيس الوزراء "حرص الحكومة وسعيها للتعاون والشراكة مع الشركات العالمية الرصينة، وتقديمها كل التسهيلات المطلوبة لتوفير الأرضية الملائمة لعملها في العراق".

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
للتهرب من الدفع وثيقة متداولة .. عمار الحمداني يزور وصلا ضريبيا بقيمة 7 مليارات دينار ويقدمه لمحافظة بغداد
الحكومة العراقية تؤكد التزامها بسياسة عدم التدخل في الشأن السوري
رئيس الوزراء يبحث مع شركة ايرباص تحديث الأسطول الجوي العراقي
وزارة الصحة بصدد توفير خدمة تتيح للمواطن التحقق من سعر ومعلومات الدواء
رئيس الوزراء يستقبل السيناتورة الأمريكية إليسا سلوتكن في ميونخ
محافظة كربلاء: تبسيط الإجراءات في 6 دوائر خدمية
وزارة التجارة: سلة غذائية جديدة استعدادا لشهر رمضان المبارك
رئيس الوزراء يؤكد لوكالة الأونروا ضرورة استمرار العمل الإنساني لرفع معاناة الفلسطينيين
جهاز الأمن الوطني: اعتقال 10 متهمين من جماعة "القربان" المتطرفة واحباط مخطط انتحاري لأحدهم في ميسان
دائرة جوازات البصرة ترحل 35 مخالفا لقانون الإقامة وتواصل حملاتها التفتيشية
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 0
يورو 0
الجنيه المصري 0
تومان ايراني 0
دينار اردني 0
دينار كويتي 0
ليرة لبنانية 0
ريال عماني 0
ريال قطري 0
ريال سعودي 0
ليرة سورية 0
دولار امريكي 0
ريال يمني 0
التعليقات
حيدر الاعرجي : دوله رئيس الوزراء المحترم معالي سيد وزير التعليم العالي المحترم يرجى التفضل بالموافقه على شمول الطلبه السادس ...
الموضوع :
مجلس الوزراء : موقع الكتروني لإستقبال الشكاوى وتقديم التعيينات
سهام جاسم حاتم : احسنتم..... الحسين بن علي بن أبي طالب عليهما السلام.جسد اعلى القيم الانسانية. لكل الطوائف ومختلف الاقوام سواء ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
Muna : بارك الله فيكم ...احسنتم النشر ...
الموضوع :
للامام علي (ع) اربع حروب في زمن خلافته
الحاج سلمان : هذه الفلتة الذي ذكرها الحاكم الثاني بعد ما قضى نبي الرحمة (ص) أعيدت لمصطفى إبن عبد اللطيف ...
الموضوع :
رسالة الى رئيس الوزراءالسابق ( الشعبوي) مصطفى الكاظمي
فاديه البعاج : اللهم صلي على محمد وال محمد يارب بحق موسى ابن جعفر ان تسهل لاولادي دراستهم ونجاح ابني ...
الموضوع :
صلاة الإمام موسى بن جعفر الكاظم (عليه السلام) لقضاء الحوائج
محمد الخالدي : الحمد لله على سلامة جميع الركاب وطاقم الطائرة من طيارين ومضيفين ، والشكر والتقدير الى الطواقم الجوية ...
الموضوع :
وزير النقل يثني على سرعة التعاطي مع الهبوط الاضطراري لطائرة قطرية في مطار البصرة
Maher : وياريت هذا الجسر يكون طريق الزوار ايضا بأيام المناسبات الدينية لان ديسدون شارع المشاتل من البداية للنهاية ...
الموضوع :
أمانة بغداد: إنشاء أكبر مجسر ببغداد في منطقة الأعظمية
ساهر اليمني : الَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ ...
الموضوع :
السوداني : عاشوراء صارت جزءا من مفهومنا عن مواجهة الحق للباطل
هيثم العبادي : السلام عليكم احسنتم على هذه القصيدة هل تسمح بقرائتها ...
الموضوع :
قصيدة الغوث والامان = يا صاحب الزمان
مواطن : حسبي الله ونعم الوكيل ...
الموضوع :
بلا رأس و"محنطة".. 139 جثة تخرج من "شق أرضي" في نينوى بعد سنوات طويلة من الظلام
فيسبوك