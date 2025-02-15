رئيس الوزراء يبحث مع شركة ايرباص تحديث الأسطول الجوي العراقي

استقبل رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم السبت، في مقرّ إقامته بمدينة ميونخ، نائب الرئيس التنفيذي لشركة ايرباص للطائرات المروحية ستيفان تومي، حيث ذكر بيان للمكتب، أنه "جرى، خلال اللقاء، التباحث في تطوير التعاون المشترك في مجالات التدريب والصيانة وتحديث الأسطول الجوي، وذلك في ضوء العقد الثنائي لتجهيز العراق بطائرات مروحية مقاتلة، مع التأكيد على تسريع إجراءات تنفيذ بنود العقد".

كما أكد رئيس الوزراء "حرص الحكومة وسعيها للتعاون والشراكة مع الشركات العالمية الرصينة، وتقديمها كل التسهيلات المطلوبة لتوفير الأرضية الملائمة لعملها في العراق".