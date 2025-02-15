وزارة الصحة بصدد توفير خدمة تتيح للمواطن التحقق من سعر ومعلومات الدواء

أكد وزير الصحة صالح الحسناوي، اليوم السبت، على أهمية توفير خدمة تتيح للمواطن التحقق من سعر ومعلومات الدواء، إذ ذكرت وزارة الصحة في بيان، ان "وزير الصحة صالح الحسناوي عقد اجتماعا لمتابعة عمل المنظومة الوطنية للدواء التابعة لدائرة العيادات الطبية الشعبية، بحضور إدارة المنظومة وعدد من المعنيين في الوزارة"، لافتة إلى أن "الحسناوي اطلع خلال الاجتماع على ما تم تحقيقه من مشروع المنظومة الوطنية للدواء وأهم التحديات التي تواجه العمل".

كما شدد الوزير، على "أهمية المشروع لتوفير خدمة للمواطنين تتيح لهم إمكانية التحقق من سعر الدواء المرخص والأسم العلمي والتجاري وشكل التعبئة والمعلومات الإضافية عن طريق لواصق مؤمنة بشكل دقيق"، داعيا إلى "تكثيف الحملات التوعوية لأهمية المشروع وضمان مأمونية الدواء وتوحيد الأسعار المقرة وفق ضوابط وزارة الصحة وتحقق المواطنين منها".