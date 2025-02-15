رئيس الوزراء يستقبل السيناتورة الأمريكية إليسا سلوتكن في ميونخ

إلتقى رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم السبت، في مقر إقامته في ميونخ، بعضوة مجلس الشيوخ الأمريكي عن الحزب الديمقراطي السيناتورة إليسا سلوتكن، حيث تم خلال اللقاء مناقشة سبل تعزيز التعاون بين العراق والولايات المتحدة في مختلف المجالات، بما يتماشى مع الاتفاقيات والتفاهمات المشتركة بين البلدين، بهدف بناء علاقة استراتيجية طويلة الأمد تخدم مصالح الطرفين.

بالمقابل، أكدت السيناتورة سلوتكن، على دعم الولايات المتحدة للعراق وتطلعاته، مشيدة بمواقف العراق الرامية لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، بما يضمن مصالح دول المنطقة ويسهم في تعزيز الاستقرار المستدام.