محافظة كربلاء: تبسيط الإجراءات في 6 دوائر خدمية

أعلنت محافظة كربلاء، اليوم السبت، عن تبسيط الإجراءات في 6 دوائر بنسبة 100% في عملية التحول الرقمي، حيث ذكر محافظ كربلاء نصيف جاسم الخطابي، في تصريح للوكالة الرسمية، إن "6 دوائر في المحافظة حققت نسبة 100% في عملية التحول الرقمي وتبسيط الإجراءات، بالإضافة الى بلوغ 37 دائرة أخرى نسب إنجاز عالية في عملية تبسيط الاجراءات الحكومية".

وأضاف، أن "المشاريع المستهدفة بعملية تسهيل الاجراءات ضمن البرنامج الحكومي تشمل المشاريع الخدمية في قطاعات البنى التحتية والكهرباء والصحة والتربية، إضافة الى مشاريع التنمية الزراعية والصناعية وتنشيط حركة الاستثمار في المجالات التجارية والصناعية والزراعية وقطاع الاسكان".

كما أوضح، ان "عملية تبسيط الاجراءات تعد واحدة من أهداف البرنامج الحكومي الرامية الى خلق فرص عمل للشباب، وتحقيق تقدم في مشاريع البنى التحتية".

كذلك لفت الى ان "المحافظة تطمح الى تحقيق تنمية شاملة، وسبق لها أن حققت تقدما كبيرا في توفير خدمات الصرف الصحي ومعالجة المياه والخدمات البلدية وتحديث شبكة الكهرباء".