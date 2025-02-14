رئيس الوزراء يؤكد لوكالة الأونروا ضرورة استمرار العمل الإنساني لرفع معاناة الفلسطينيين

أكد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الجمعة، لمفوض العام لوكالة الأونروا فيليب لازاريني ضرورة استمرار العمل الإنساني والدور الدولي لمعالجة آثار الحرب ورفع معاناة الفلسطينيين، إذ ذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان، أن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني استقبل في مقر إقامته، المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) فيليب لازاريني، وذلك على هامش مشاركته في مؤتمر ميونخ للأمن بدورته الـ 61".

وأشاد السوداني، "بدور الوكالة المهم والحيوي الذي أسهم في مساعدة الشعب الفلسطيني طوال عقود عملها منذ أربعينيات القرن الماضي، فضلاً عن الجهود الكبيرة التي بذلتها خلال الحرب الأخيرة في غزة".

كما قدم رئيس مجلس الوزراء "تعازيه بموظفي الوكالة الضحايا في الحرب"، مؤكداً "ضرورة استمرار العمل الإنساني والدور الدولي لمعالجة آثار الحرب ورفع معاناة الفلسطينيين".