دائرة جوازات البصرة ترحل 35 مخالفا لقانون الإقامة وتواصل حملاتها التفتيشية

أعلنت مديرية الأحوال المدنية والجوازات والإقامة في محافظة البصرة، اليوم الجمعة، عن ترحيل 35 مخالفا لقانون الإقامة العراقي عبر مطار البصرة الدولي ومنفذ الشلامجة الحدودي، إذ ذكرت المديرية في بيان، أن "مديرية شؤون الإقامة في البصرة نفذت عملية الترحيل وفق الإجراءات القانونية المعتمدة، وذلك في إطار جهودها المستمرة لضبط المخالفات المتعلقة بالإقامة".

كما أكدت المديرية، على استمرار حملاتها التفتيشية والميدانية في مختلف المحافظات، لرصد المخالفين واتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم، مشددة على أهمية الالتزام بالقوانين والتعليمات المتعلقة بالإقامة في العراق.