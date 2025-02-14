تسهيلات جديدة للمستثمرين الأتراك في العراق

أكد السفير العراقي لدى أنقرة، ماجد اللجماوي، اليوم الجمعة، أن السفارة تعمل على تسهيل منح سمات الدخول لرجال الأعمال والمستثمرين، ولاسيما الأتراك، ضمن جهود تهدف إلى خلق بيئة استثمارية محفزة في البلاد، حيث أشار السفير في بيان، إلى أن هذه الخطوة تأتي لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين العراق وتركيا، وتوفير آليات ميسرة لدخول المستثمرين الأتراك الراغبين في استكشاف الفرص الواعدة في مختلف القطاعات العراقية، مشددا على التزام السفارة بتقديم جميع أشكال الدعم والتسهيلات اللازمة لضمان حصول المستثمرين ورجال الأعمال على تأشيرات الدخول بسهولة.

وأوضح اللجماوي، أن العراق يسعى إلى تطوير بيئة الأعمال عبر إزالة العقبات أمام الاستثمارات الأجنبية، بما يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية وبناء شراكات استراتيجية طويلة الأمد مع الدول المجاورة.

يذكر أن حجم التبادل التجاري بين العراق وتركيا يبلغ نحو 20 مليار دولار، في حين تسعى أنقرة إلى رفع هذا الرقم ليصل إلى 30 مليار دولار خلال السنوات المقبلة.

ورغم تغير خارطة الشراكات التجارية للعراق، لا تزال تركيا وإيران من أبرز موردي السلع والبضائع إلى الأسواق العراقية، بعدما كانت الأردن تحتل مكانة مماثلة في تسعينيات القرن الماضي خلال فترة الحصار الاقتصادي.