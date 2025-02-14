بغداد عاصمة للثقافة في العالم الإسلامي لعام 2026

أعلنت وزارة الثقافة والسياحة والآثار العراقية عن اختيار بغداد لتكون عاصمة للثقافة في العالم الإسلامي لعام 2026، وذلك ضمن أعمال مؤتمر وزراء الثقافة في دول العالم الإسلامي الذي عقد في جدة بالمملكة العربية السعودية من 12 إلى 13 فبراير 2025، حيث ذكر أحمد كريم العلياوي، رئيس الوفد العراقي ومدير عام دار المخطوطات العراقية، إن هذا الاعتماد جاء بعد جهود مميزة بذلتها الوزارة بالتعاون مع منظمة العالم الإسلامي للتربية والثقافة والعلوم (إيسيسكو)، مؤكدا أن بغداد قد نالت استحقاقها الثقافي على مدى قرون من العطاء الفكري والعلمي.

وأشار العلياوي، إلى أن الكلمة التي ألقاها في المؤتمر كانت حافلة بالإشادة بتاريخ العراق وحضارته، حيث أشار إلى دور بغداد الريادي في مجال العلم والثقافة، مؤكدا على سعي الوزارة المستمر للحفاظ على الهوية الثقافية وصون الآثار.

وفي ختام المؤتمر، حصلت بغداد على التصويت بالإجماع من جميع الوفود المشاركة، استعدادا لهذا الحدث الثقافي المهم الذي سيقام في 2026، والذي سيعزز مكانتها الثقافية في العالم الإسلامي والعالمي بشكل عام.