رئيس الوزراء العراقي يلتقي بنظيره التشيكي لبحث تعزيز التعاون الاقتصادي

حضر رئيس مجلس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، اجتماعا مع نظيره التشيكي، بيتر فيالا، الذي ضم رئيس غرفة التجارة العراقية، رئيس اتحاد الصناعات في العراق، ونظراءهم في التشيك، بحضور سفيري البلدين ونائب رئيس هيئة الاستثمار الوطنية، حيث أكد الجانبان على دعم القطاع الخاص في العراق والتشيك، من أجل تعزيز التعاون بين البلدين في مجال الفرص الاستثمارية في مختلف القطاعات.

وأشار السوداني، إلى أهمية حضور الشركات التشيكية للعراق، خصوصا في ظل النهوض الذي يشهده العراق في القطاعات المختلفة، مع دعوة الشركات التشيكية المتخصصة في البناء، وذلك في إطار مشروع العراق لبناء مليون وحدة سكنية.

وشدد السوداني، على أهمية تشكيل لجنة تحضيرية من اتحادي الصناعات في كلا البلدين لتعزيز العمل الثنائي، إلى جانب إقامة معرض للشركات التشيكية في بغداد، موجها، دعوة إلى اتحاد الصناعات والغرف التجارية التشيكية ورجال الأعمال التشيكيين لزيارة العراق.

وتم بحث تشكيل مجلس أعمال مشترك لتسهيل عمل رجال الأعمال، بالإضافة إلى التطرق إلى تسهيل إجراءات منح الفيزا ودخول المستثمرين بين البلدين.