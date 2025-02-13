رئيس الوزراء يؤكد اهمية حضور الشركات التشيكية للعراق

اكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني اهمية حضور الشركات التشيكية للعراق ، خصوصاً مع ما يشهده البلد من نهوض في مختلف القطاعات.

واشار السوداني ، لدى حضوره ونظيره التشيكي بيتر فيالا ، اجتماعاً ضمّ رئيس غرفة التجارة العراقية ورئيس اتحاد الصناعات في العراق، ونظراءهما في التشيك ،الى :" اهمية وجود لجنة تحضيرية من اتحادي الصناعات في البلدين لادامة العمل الثنائي واقامة معرض للشركات التشيكية في بغداد".

واكد الجانبان ، بحسب بيان لمكتب رئيس الوزراء، دعمهما للقطاع الخاص في البلدين، من اجل تعزيز التعاون والعمل المشترك الخاص بالفرص الاستثمارية في مختلف المجالات بالعراق.

ودعا السوداني الشركات التشيكية المتخصصة بالبناء، مع وضع العراق الاسس لبناء مليون وحدة سكنية، مشددا على اهمية وجود لجنة تحضيرية من اتحادي الصناعات في البلدين لادامة العمل الثنائي، وإقامة معرض للشركات التشيكية في بغداد. كما قدم دعوة لاتحاد الصناعات والغرف التجارية التشيكي والشركات ورجال الاعمال التشيكيين لزيارة العراق.

وجرى، خلال الاجتماع، بحث تشكيل مجلس اعمال مشترك، لتسهيل عمل رجال الاعمال، بجانب التطرق لوضع اسس تخصّ موضوع منح سمات الدخول /الفيزا/ وتسهيل دخول المستثمرين في البلدين.