العراق يتضامن مع ألمانيا بعد حادث الدهس

أعربت وزارة الخارجية العراقية، الخميس، عن تضامنها مع ألمانيا بعد حادث الدهس الذي وقع في مدينة ميونخ.

​وقالت الخارجية في بيان، إنها تعرب عن "إدانتها الشديدة لحادث الدهس المأساوي الذي وقع اليوم في مدينة ميونخ بجمهورية ألمانيا الاتحادية، وأسفر عن إصابة عدد من المدنيين الأبرياء".

وأضاف البيان "وإذ تؤكد الوزارة تضامنها الكامل مع حكومة وشعب ألمانيا الصديق في مواجهة هذا الحادث الإجرامي، فإنها تشدد على موقف العراق الثابت في رفض العنف والإرهاب بجميع أشكاله وصوره"، كما أعربت الوزارة عن "تمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل".

وكانت الشرطة الألمانية أفادت، اليوم الخميس، بأن سيارة دهست مجموعة من الأشخاص في مدينة ميونيخ، ما أسفر عن عدة إصابات.