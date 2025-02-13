رئيس اركان الجيش يلتقي وزير الداخلية ومحافظ كربلاء المقدسة ويؤكدون نجاح الخطة الأمنية للزيارة الشعبانية

زار رئيس أركان الجيش الفريق الاول الركن عبد الأمير رشيد يار الله والوفد المرافق له، اليوم الخميس ، مبنى محافظة كربلاء والتقى وزير الداخلية والمحافظ؛ لمناقشة الواقع الأمني والخدمي لخطة زيارة النصف من شعبان والتأكيد على نجاحها من جميع الأصعدة.

وذكر بيان لوزارة الدفاع :" ان المحطة الثانية كانت زيارة مقر جوال قيادة فرقة القوات الخاصة، و استمع إلى إيجازٍ بشأن توزيع قطعات القيادة في محور قاطع المسؤولية وتوفير أقصى درجات الأمن للزائرين".