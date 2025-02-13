اربعة آلاف متطوع يشاركون في اسناد خطط زيارة النصف من شعبان في كربلاء

اعلنت العتبة العباسية المقدسة عن مشاركة نحو 4 آلاف متطوع في تقديم الخدمات لزائري النصف من شعبان.

وقال عضو مجلس إدارة العتبة العباسية المقدسة كاظم عبادة::" ان العتبة المقدسة أشركت 3807 متطوعين مع ملاكاتها في تقديم الخدمات لزائري مرقدَي الإمام الحسين وأخيه أبي الفضل العباس (عليهما السلام)؛ لإحياء ذكرى ولادة الإمام المهدي (عجّل الله فرجَه الشريف).

واضاف :" ان المتطوّعين قد توزّعوا على مجالات عدّة خدميّة، وصحّية، ولوجستية، وغيرها من الأعمال الحيوية التي تخدم الزائرين في هذه المناسبة المباركة، فيما هيأت العتبة المقدسة صحن أمّ البنين (عليها السلام) لاستراحة المتطوعين والمبيت فيه بعد الانتهاء من اعمالهم ".