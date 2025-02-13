وزير الداخلية يصل كربلاء لمتابعة خطة تأمين الزيارة الشعبانية

وصل وزير الداخلية، عبد الأمير الشمري، اليوم الخميس، إلى محافظة كربلاء للاطلاع على سير تنفيذ خطة تأمين الزيارة الشعبانية، حيث ذكرت وزارة الداخلية في بيانها، أن "الشمري وصل إلى محافظة كربلاء المقدسة لمتابعة الإجراءات الأمنية والخدمية المتخذة لضمان نجاح هذه المناسبة الخالدة، والاطلاع على تفاصيل الخطط الموضوعة لحماية الزائرين وتسهيل حركتهم".

فيما تشهد محافظة كربلاء سنويا توافدا كبيرا للزائرين بمناسبة الزيارة الشعبانية، مما يستدعي تعزيز الجهود الأمنية والتنظيمية لضمان سلامة المشاركين وانسيابية حركة الزوار.