تخصيص حكومي ب 100 مليار دينار لتحسين واقع الكهرباء في نينوى

صرّح محافظ نينوى، عبد القادر الدخيل، اليوم الخميس، عن تخصيص الحكومة المركزية مبلغ 100 مليار دينار لتحسين واقع الكهرباء في المحافظة، في إطار خطة لتعزيز استقرار الطاقة خلال فصل الصيف، إذ أشار الدخيل في تصريح للصحيفة الرسمية، إلى أن فصل الصيف يشهد زيادة ملحوظة في الطلب على الكهرباء بسبب ارتفاع درجات الحرارة، مما يؤدي إلى ضغط هائل على الشبكة الكهربائية في ظل نقص الوقود وتذبذب إمدادات الغاز.

وأضاف، أن الحكومة المركزية خصصت مبلغ تريليون دينار لدعم خطة تجهيز الطاقة في جميع المحافظات، حصة نينوى منها 100 مليار دينار.

وأوضح، أن هذا التمويل سيستخدم لتحسين مستوى الكهرباء في المحافظة من خلال دعم مشاريع الطاقة النظيفة، التي سيتم تنفيذها عبر قروض ميسرة للمواطنين وللمشاريع التجارية والزراعية.

كما بيّن الدخيل أن الطاقة الشمسية تعد من أبرز البدائل التي يمكن الاعتماد عليها لتوفير الكهرباء للمنازل والمشاريع التجارية، وهو ما سيسهم بشكل كبير في تحسين واقع الطاقة في نينوى.