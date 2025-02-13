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عضو بالحزب الجمهوري الأمريكي: ممكن حل مشكلة كهرباء العراق بـ 12 شهراً!


اعتبر عضو في الحزب الجمهوري الأمريكي، الأربعاء، أن مشكلة الكهرباء في العراق ممكن أن تحل في 12 شهراً، فيما أشار الى أن الولايات المتحدة تحب أن تتعاون مع العراق، حيث ذكر أشلي أنصاره خلال حديثه لقناة السومرية الفضائية، "هناك قرار صدر من البيت الأبيض وهذا القرار يقول إن الاستثناءات للعراق باستيراد الغاز من إيران قد لغي وهذا ليس اعلانا بل هو قرار رسمي".

وأضاف أن "الحكومة الأمريكية سوف تفرض عقوبات على العراق إذا لم يتمسك بالاتفاقية مع الولايات المتحدة"، مشددا بالقول "أمريكا تحب أن تتعاون مع العراق والمشكلة ليست العراق بل إيران".

وأشار أنصاره الى أن "إيران في البرنامج النووي يمثل خطورة على الولايات المتحدة والشركاء في منطقة الشرق الأوسط والعراق ليس طرفا في هذا"، معتبرا أن "الجانب الإيراني عليه عقوبات كثيرة جدا وأي بلد يستورد من إيران يواجه عقوبات".

 وبخصوص الحديث عن ضغط أمريكي على العراق بعدم وجود الكهرباء، قال أنصاره "هذا كلام جرايد وليس له أهمية او قيمة"! كما شدد على أن "مشكلة الكهرباء ممكن أن تحل في 12 شهرا من خلال إيجاد مصانع تستخدم النفط لإنتاج الكهرباء".

وعن حديث رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بالربط مع دول الجوار، قال أنصاره، "اعتقد أن الرئيس ترامب لا يريد عداوة مع العراق حكومة وشعبا، اعتقد فيه استثناءات"، مضيفا "محادثات جارية بين الدولتين بشأن استثناءات مع العراق".

وكانت أنباء أشارت الى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ألغى إعفاء كان ممنوحاً للعراق لاستيراد الكهرباء والغاز من إيران، ضمن حزمة عقوبات جديدة على إيران، في حين تطالب بغداد بمنحها فرصة حتى عام 2028 لتحصل على بدائل للطاقة.

ومن الجدير بالذكر، أن العراق يعتمد على الغاز الإيراني لتشغيل محطات الكهرباء، ويزداد الطلب عليه في ذروة الصيف، في حين يحصل على الإعفاء الأميركي مرتين أو ثلاثاً كل عام، ليضمن الاستيراد من إيران، ورغم العقوبات، فإن إيران "وعدت" العراق بتوفير كميات الغاز الضروري لتشغيل محطات الكهرباء، مع اقتراب فصل الصيف.

فيما نقلت الوكالة الرسمية عن وزير الكهرباء زياد علي، أن طهران ستلتزم بالعقود الموقعة بين الحكومة العراقية وشركة الغاز الإيرانية، لضمان استمرار إمدادات الغاز، مؤكداً أن "70 بالمائة من إنتاج الكهرباء تعتمد على الوقود"، وتابع: "الجانب الإيراني وعد بالالتزام بتوفير كميات أكبر من الغاز مع اقتراب صيف عام 2025".

وكان التعاقد بين البلدين ينص على تصدير 50 مليون متر مكعب من الغاز في الشتاء، و70 مليوناً في الصيف، لكن خبراء ونواباً يقولون إنهم سجلوا "عدم التزام من إيران بتجهيز هذه الكميات وفق الاتفاق"، كما نقلت وسائل إعلام محلية.

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