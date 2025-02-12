العراق يفوز بمنصب نائب رئيس لجنة الشرق الأوسط في منظمة الأمم المتحدة للسياحة

شارك العراق في الاجتماع الحادي والخمسين للجنة الإقليمية للشرق الأوسط التابعة لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة، بحضور عدد من وزراء السياحة العرب ومسؤولي القطاع السياحي في الدول الأعضاء، حيث حقق العراق إنجازا بارزا بفوزه بمنصب نائب رئيس لجنة الشرق الأوسط، ما يعكس التقدم الذي يشهده القطاع السياحي العراقي ودوره المتنامي على المستوى الإقليمي والدولي، إذ ترأس وفد العراق ناصر مراد غانم، رئيس هيئة السياحة، كما ضمّ الوفد جبار منلون الغريباوي، مدير عام دائرة المرافق السياحية، وعلي ياسين، مدير قسم العلاقات الدولية. وقام الوفد بعقد لقاءات مكثفة مع نظرائهم من الدول العربية لتعزيز التعاون المشترك في المجال السياحي، حيث قدموا هدايا تذكارية تشمل نسخا من مدونة "بغداد عاصمة السياحة العربية لعام 2025"، ودليل بغداد السياحي، وسجادا مزينا بصور لمواقع تاريخية وأثرية عراقية، بالإضافة إلى ميداليات تحمل شعار بغداد عاصمة الثقافة والسياحة العربية.

ويعد هذا الإنجاز خطوة مهمة لتعزيز مكانة العراق على الخريطة السياحية الإقليمية والدولية، خاصة مع استعداده لاستضافة فعاليات "بغداد عاصمة السياحة العربية لعام 2025"، التي تمثل فرصة كبيرة لإبراز التراث الثقافي والتاريخي الغني للعراق.