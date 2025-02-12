السوداني يؤكد ضرورة تنظيم عملية سياسية شاملة في سوريا

أكد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني أن ضرورة تنظيم عملية سياسية شاملة في سوريا، تضمن مشاركة جميع المكونات، فضلا عن الحفاظ على وحدة أراضيها.

جاءت تصريحات السوداني، خلال استقباله اليوم الأربعاء، الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق محمد الحسان، حيث ناقشا "تطوير التعاون بين العراق والمنظمة الدولية لمواجهة التحديات وتحقيق الأهداف المشتركة"، بحسب بيان المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء.

وذكر البيان أن "اللقاء شهد مناقشة مستجدات المشهد الإقليمي، والتأكيد على أهمية دور الأمم المتحدة في محو آثار الحرب ومساعدة الشعبين الفلسطيني واللبناني الشقيقين، وكذلك ضرورة التعاون والتنسيق لمساعدة سوريا في تنظيم عملية سياسية شاملة تضمن مشاركة جميع المكونات والحفاظ على وحدة أراضيها".