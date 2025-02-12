الأخبار

السوداني يعلن شمول المحافظات بمشروع الأراضي المخدومة لمنتسبي الدفاع


اعلن رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الأربعاء، عن الأعمال التنفيذية لمشروع تطوير مدينة الفرسان السكنية في منطقة النهروان ببغداد، وعلى مساحة تبلغ بحدود (24197) دونماً، فيما اكد شمول المحافظات بمشروع الأراضي المخدومة لمنتسبي الدفاع.

وذكر مكتب السوداني في بيان : ان "السوداني ثمن جهود وزارة الدفاع وباقي الوزارات الساندة لاطلاق هذا المشروع، مبيناً أن مشروع مدينة الفرسان، سينفذه المطور العقاري وبتخطيط وتنفيذ وزارة الدفاع، ودعم وزارة الاعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة، مع الزام الشركة المطورة بالتنفيذ بكامل المواصفات، وتشييد جزء من الخدمات الأساسية كالمدارس والمراكز الصحية والدوائر الخدمية.

وتابع، ان "المشروع يعد أحد مسارات الحكومة لمعالجة أزمة السكن، ونموذجاً في المحافظات لشمول جميع منتسبي وضباط وقادة وزارة الدفاع، مؤكدا أن "الحكومة غادرت مسألة توزيع الأراضي السكنية بدون خدمات للبنى التحتية، أو تصاميم تليق بالمدن الحديثة والمتطلبات المختلفة."

وأشار الى ان "المدن السكنية التي ستنفذ لأبناء القوّات المسلحة، ومنها مشروع مدينة الغزلاني في الموصل، ومدينة أخرى في البصرة، فضلاً عن وضع الحجر الأساس لمدينة 6 كانون في التاجي، لتغطية الاحتياجات من الوحدات السكنية للمواطنين والمنتسبين للأجهزة الأمنية".

وأضاف، ان "منتسبي وزارة الدفاع دافعوا عن الوطن الكبير، وعلينا أن نقدم لهم وطناً صغيراً يتمثل بقطعة أرض سكنية وبخدماتٍ لائقة"، مبينا ان "لدينا مدينة جديدة " مدينة الورد " بمستوى محافظة جديدة، أحيلت الى المستثمر، وأكملنا التعاقدات والتصميم الخاص بها وبدأ التنفيذ".

 

وبين: "أكثر من 110 آلاف وحدة سكنية ستنجز في "مدينة الورد" التي تبعد 3كم عن مشروع "مدينة الفرسان" السكنية"، لافتا الى ان "هناك طريق قيد التنفيذ بطول 17كم، يربط وسط بغداد بالمدن السكنية الجديدة ويصل الى مدينة الورد".

 

وأشار الى انه "ضمن مخطط مترو بغداد تم ربط المدن السكنية الجديدة، ونحن في طور التفاوض مع شركات عالمية لتنفيذ هذا المشروع الحيوي"، مردفا ان "الحكومة اخذت بنظر الاعتبار التخطيط المسبق لـ 30 سنة المقبلة بشأن توفير الخدمات ووسائل نقل وشبكة طرق".

 

ودعا السوداني: "القطاع الخاص ورجال الاعمال للمضي بتنفيذ المشاريع السكنية والمطوّر العقاري في بغداد والمحافظات، وستقدم الحكومة كل التسهيلات"، مطالبا "القطاع الخاص لإنشاء مصانع للمواد الانشائية امام النهضة العمرانية الكبيرة في البلد، فما متوفر منها لا يغطي الحاجة الفعلية".

 

واكد: ان "عدد الوحدات السكنية في المشاريع التي وقعتها الحكومة تجاوز مليون وحدة"، مؤكدا ان " الحكومة ملزمة بإيصال الخدمات الاساسية من شبكات مياه الصرف الصحي، والمياه الصالحة للشرب والكهرباء، والاتصالات، والطرق.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
وزير الإعمار بنكين ريكاني يعلنها بلا رتوش: "والله ماعدنا فلوس"
السوداني يؤكد ضرورة تنظيم عملية سياسية شاملة في سوريا
الحشد الشعبي يعلن انطلاق الخطة الأمنية والخدمية الخاصة بالزيارة الشعبانية
كركوك تعطل الدوام الرسمي يوم غد الخميس بمناسبة الزيارة الشعبانية
السوداني يعلن شمول المحافظات بمشروع الأراضي المخدومة لمنتسبي الدفاع
رئيس الجمهورية يصل إلى الإمارات في زيارة رسمية
الشيخ جلال الدين الصغير يتحدث عن دوافع ترامب للاستحواذ على غرينلاند.. ما البعد الاستراتيجي لهذه المنطقة؟
الأحزاب الإسلامية في كردستان..الاعتصامات تمثل حالة عامة للشعب الكردي وهذا هو الحل
المحكمة الاتحادية ترد الطعن المقدم بالتزوير في جداول الموازنة
تكليف الفريق الركن احمد سليم بمنصب امين السر العام لوزارة الدفاع
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 0
يورو 0
الجنيه المصري 0
تومان ايراني 0
دينار اردني 0
دينار كويتي 0
ليرة لبنانية 0
ريال عماني 0
ريال قطري 0
ريال سعودي 0
ليرة سورية 0
دولار امريكي 0
ريال يمني 0
التعليقات
حيدر الاعرجي : دوله رئيس الوزراء المحترم معالي سيد وزير التعليم العالي المحترم يرجى التفضل بالموافقه على شمول الطلبه السادس ...
الموضوع :
مجلس الوزراء : موقع الكتروني لإستقبال الشكاوى وتقديم التعيينات
سهام جاسم حاتم : احسنتم..... الحسين بن علي بن أبي طالب عليهما السلام.جسد اعلى القيم الانسانية. لكل الطوائف ومختلف الاقوام سواء ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
Muna : بارك الله فيكم ...احسنتم النشر ...
الموضوع :
للامام علي (ع) اربع حروب في زمن خلافته
الحاج سلمان : هذه الفلتة الذي ذكرها الحاكم الثاني بعد ما قضى نبي الرحمة (ص) أعيدت لمصطفى إبن عبد اللطيف ...
الموضوع :
رسالة الى رئيس الوزراءالسابق ( الشعبوي) مصطفى الكاظمي
فاديه البعاج : اللهم صلي على محمد وال محمد يارب بحق موسى ابن جعفر ان تسهل لاولادي دراستهم ونجاح ابني ...
الموضوع :
صلاة الإمام موسى بن جعفر الكاظم (عليه السلام) لقضاء الحوائج
محمد الخالدي : الحمد لله على سلامة جميع الركاب وطاقم الطائرة من طيارين ومضيفين ، والشكر والتقدير الى الطواقم الجوية ...
الموضوع :
وزير النقل يثني على سرعة التعاطي مع الهبوط الاضطراري لطائرة قطرية في مطار البصرة
Maher : وياريت هذا الجسر يكون طريق الزوار ايضا بأيام المناسبات الدينية لان ديسدون شارع المشاتل من البداية للنهاية ...
الموضوع :
أمانة بغداد: إنشاء أكبر مجسر ببغداد في منطقة الأعظمية
ساهر اليمني : الَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ ...
الموضوع :
السوداني : عاشوراء صارت جزءا من مفهومنا عن مواجهة الحق للباطل
هيثم العبادي : السلام عليكم احسنتم على هذه القصيدة هل تسمح بقرائتها ...
الموضوع :
قصيدة الغوث والامان = يا صاحب الزمان
مواطن : حسبي الله ونعم الوكيل ...
الموضوع :
بلا رأس و"محنطة".. 139 جثة تخرج من "شق أرضي" في نينوى بعد سنوات طويلة من الظلام
فيسبوك