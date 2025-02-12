السوداني يعلن شمول المحافظات بمشروع الأراضي المخدومة لمنتسبي الدفاع

اعلن رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الأربعاء، عن الأعمال التنفيذية لمشروع تطوير مدينة الفرسان السكنية في منطقة النهروان ببغداد، وعلى مساحة تبلغ بحدود (24197) دونماً، فيما اكد شمول المحافظات بمشروع الأراضي المخدومة لمنتسبي الدفاع.

وذكر مكتب السوداني في بيان : ان "السوداني ثمن جهود وزارة الدفاع وباقي الوزارات الساندة لاطلاق هذا المشروع، مبيناً أن مشروع مدينة الفرسان، سينفذه المطور العقاري وبتخطيط وتنفيذ وزارة الدفاع، ودعم وزارة الاعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة، مع الزام الشركة المطورة بالتنفيذ بكامل المواصفات، وتشييد جزء من الخدمات الأساسية كالمدارس والمراكز الصحية والدوائر الخدمية.

وتابع، ان "المشروع يعد أحد مسارات الحكومة لمعالجة أزمة السكن، ونموذجاً في المحافظات لشمول جميع منتسبي وضباط وقادة وزارة الدفاع، مؤكدا أن "الحكومة غادرت مسألة توزيع الأراضي السكنية بدون خدمات للبنى التحتية، أو تصاميم تليق بالمدن الحديثة والمتطلبات المختلفة."

وأشار الى ان "المدن السكنية التي ستنفذ لأبناء القوّات المسلحة، ومنها مشروع مدينة الغزلاني في الموصل، ومدينة أخرى في البصرة، فضلاً عن وضع الحجر الأساس لمدينة 6 كانون في التاجي، لتغطية الاحتياجات من الوحدات السكنية للمواطنين والمنتسبين للأجهزة الأمنية".

وأضاف، ان "منتسبي وزارة الدفاع دافعوا عن الوطن الكبير، وعلينا أن نقدم لهم وطناً صغيراً يتمثل بقطعة أرض سكنية وبخدماتٍ لائقة"، مبينا ان "لدينا مدينة جديدة " مدينة الورد " بمستوى محافظة جديدة، أحيلت الى المستثمر، وأكملنا التعاقدات والتصميم الخاص بها وبدأ التنفيذ".

وبين: "أكثر من 110 آلاف وحدة سكنية ستنجز في "مدينة الورد" التي تبعد 3كم عن مشروع "مدينة الفرسان" السكنية"، لافتا الى ان "هناك طريق قيد التنفيذ بطول 17كم، يربط وسط بغداد بالمدن السكنية الجديدة ويصل الى مدينة الورد".

وأشار الى انه "ضمن مخطط مترو بغداد تم ربط المدن السكنية الجديدة، ونحن في طور التفاوض مع شركات عالمية لتنفيذ هذا المشروع الحيوي"، مردفا ان "الحكومة اخذت بنظر الاعتبار التخطيط المسبق لـ 30 سنة المقبلة بشأن توفير الخدمات ووسائل نقل وشبكة طرق".

ودعا السوداني: "القطاع الخاص ورجال الاعمال للمضي بتنفيذ المشاريع السكنية والمطوّر العقاري في بغداد والمحافظات، وستقدم الحكومة كل التسهيلات"، مطالبا "القطاع الخاص لإنشاء مصانع للمواد الانشائية امام النهضة العمرانية الكبيرة في البلد، فما متوفر منها لا يغطي الحاجة الفعلية".

واكد: ان "عدد الوحدات السكنية في المشاريع التي وقعتها الحكومة تجاوز مليون وحدة"، مؤكدا ان " الحكومة ملزمة بإيصال الخدمات الاساسية من شبكات مياه الصرف الصحي، والمياه الصالحة للشرب والكهرباء، والاتصالات، والطرق.