المحكمة الاتحادية ترد الطعن المقدم بالتزوير في جداول الموازنة

ردت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الأربعاء (12 شباط 2025)، الطعن المقدم بالتزوير في جداول الموازنة لعدم وجود المصلحة الشخصية

وقال النائب محمد الخفاجي في منشور على حسابه في منصة فيسبوك إن "المحكمة الاتحادية العليا ردت الطعن المقدم بالتزوير في جداول الموازنة لعدم وجود المصلحة الشخصية".

وصوت مجلس النواب، يوم الأحد (3 شباط 2025)، على مشروع قانون التعديل الأول لقانون الموازنة.

وذكرت الدائرة الإعلامية للمجلس في بيان أن "مجلس النواب صوت على مشروع قانون التعديل الأول لقانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنوات المالية (2023- 2024- 2025) رقم (13) لسنة 2023.