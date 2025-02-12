النائب فالح الخزعلي : ديوان الرقابة وهيئة النزاهة شخصا مخالفات بمشاريع مهمة بالبصرة

كشف عضو مجلس النواب فالح الخزعلي، اليوم الأربعاء، عن مخالفات شخصت من ديوان الرقابة المالية وهيئة النزاهة بوجود مخالفات بمشاريع مهمة في محافظة البصرة.

وقال الخزعلي في حديث صحفي إن "هنالك ملاحظات لدى هيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية مثبتة بشأن وجود مخالفات مهمة في مشاريع محافظة البصرة منها مشروع الطوبة والنخيلة ومشروع قضاء القرنة والزبير والبراضعية وغيرها من المشاريع المحالة مؤخراً".

وأضاف، أن "لدينا لجنة برلمانية مشكلة بالأمر 160 وستصدر قريبا توصياتها بشأن المشاريع المتلكئة والتي ثبتت فيها مخالفات من خلال ديوان الرقابة المالية وهيئة النزاهة الاتحادية".