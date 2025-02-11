الأخبار

الامن الوطني يعلن عن كشف فني اولي لمقبرة جماعية في محافظة الانبار


 اجرت مؤسسة الشهداء وجهاز الامن الوطني كشفا فنيا اوليا لمقبر"ة جماعية في محافظة الانبار بحضور و بدلالة المتهم سعدون صبري القيسي.

وذكر بيان لجهاز الامن الوطني انه تنفيذا للمهام الموكلة لدائرة شؤون وحماية المقابر الجماعية والمفقودين وبموجب احكام المادة رقم ١٣ لسنة ٢٠١٥ وبناءً على توجيهات رئيس مؤسسة الشهداء الدكتور عبد الاله النائلي ومتابعة مدير عام دائرة حماية المقابر الجماعية والمفقودين ضياء كريم الساعدي ، اجرت كوادر الدائرة الكشف الفني الاولي للمقبر"ة الجماعية المكتشفة حديثاً في محافظة الانبار قضاء الفلوجة ناحية الصقلاوية .

واوضح رئيس الفريق الوطني للمقا"بر الجماعية ضرغام كامل، انه :" تم اجراء كشف فني اولي على المقبر"ة الجماعية التي ارتكبت من قبل ازلام النظام البائد وبدلالة المتهم سعدون صبري القيسي ".

وأشار الى ان الضحايا المكتشفة جثامينهم ، من الرجال والنساء ، وان عمليات الإعدام تمت في موقع المقبرة وبعدد يتراوح من ٢٠ إلى ٢٥ شخصا بكل وجبة.

واضاف انه :" بعد عمليات الكشف الاولي للمقبرة ظهرت عدة رفات لاكثر من خمسة أشخاص كانوا مدفونين بشكل مخالف لاحكام الشريعة الاسلامية".

واكد :" ان جميع اعمال الكشف والتوثيق تمت برفقة وحماية القوات الامنية الماسكة للارض" .

يشار الى ان الـمقبرة الخاضعة لقانون شؤون وحماية الـمـقـا بـر الجـمـاعـيـة ، في قاعدة بيانات الدائرة لغرض ادراجها ضمن الخطط السنوية للفتح والتنقيب وتحديد هوية الضحايا.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
القبض على عصابة للسرقة في كركوك
مجلس الوزراء ينخذ عددا من القرارات الجديدة منها تحديد اسعار بيع الحنطة المحلية للمطاحن وضوابط القبول في كلية الشرطة
قائد عمليات بغداد يتفقد القطعات الأمنية في الطارمية
المحكمة الاتحادية العليا ترد الطعن المقدم بقوانين العفو العام والأحوال الشخصية وإعادة العقارات
التعليم العالي تقرر معالجة حالات الرسوب لطلبة الدراسات العليا في الفصل الدراسي الأول بجامعة القادسية
الامن الوطني يعلن عن كشف فني اولي لمقبرة جماعية في محافظة الانبار
بالوثيقة: المالية تطالب اقليم كردستان بمعلومات عن رواتب الموظفين لتوطينها
الاطاحة بالمشرف على قرعة عمليات الانتـحار (القربان) بمجموعة متطرفة في واسط
ميسان تعطل الدوام الرسمي يوم الخميس المقبل بمناسبة الزيارة الشعبانية
مجلس الوزراء يوافق على ضوابط وشروط القبول في كلية الشرطة العراقية
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 0
يورو 0
الجنيه المصري 0
تومان ايراني 0
دينار اردني 0
دينار كويتي 0
ليرة لبنانية 0
ريال عماني 0
ريال قطري 0
ريال سعودي 0
ليرة سورية 0
دولار امريكي 0
ريال يمني 0
التعليقات
حيدر الاعرجي : دوله رئيس الوزراء المحترم معالي سيد وزير التعليم العالي المحترم يرجى التفضل بالموافقه على شمول الطلبه السادس ...
الموضوع :
مجلس الوزراء : موقع الكتروني لإستقبال الشكاوى وتقديم التعيينات
سهام جاسم حاتم : احسنتم..... الحسين بن علي بن أبي طالب عليهما السلام.جسد اعلى القيم الانسانية. لكل الطوائف ومختلف الاقوام سواء ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
Muna : بارك الله فيكم ...احسنتم النشر ...
الموضوع :
للامام علي (ع) اربع حروب في زمن خلافته
الحاج سلمان : هذه الفلتة الذي ذكرها الحاكم الثاني بعد ما قضى نبي الرحمة (ص) أعيدت لمصطفى إبن عبد اللطيف ...
الموضوع :
رسالة الى رئيس الوزراءالسابق ( الشعبوي) مصطفى الكاظمي
فاديه البعاج : اللهم صلي على محمد وال محمد يارب بحق موسى ابن جعفر ان تسهل لاولادي دراستهم ونجاح ابني ...
الموضوع :
صلاة الإمام موسى بن جعفر الكاظم (عليه السلام) لقضاء الحوائج
محمد الخالدي : الحمد لله على سلامة جميع الركاب وطاقم الطائرة من طيارين ومضيفين ، والشكر والتقدير الى الطواقم الجوية ...
الموضوع :
وزير النقل يثني على سرعة التعاطي مع الهبوط الاضطراري لطائرة قطرية في مطار البصرة
Maher : وياريت هذا الجسر يكون طريق الزوار ايضا بأيام المناسبات الدينية لان ديسدون شارع المشاتل من البداية للنهاية ...
الموضوع :
أمانة بغداد: إنشاء أكبر مجسر ببغداد في منطقة الأعظمية
ساهر اليمني : الَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ ...
الموضوع :
السوداني : عاشوراء صارت جزءا من مفهومنا عن مواجهة الحق للباطل
هيثم العبادي : السلام عليكم احسنتم على هذه القصيدة هل تسمح بقرائتها ...
الموضوع :
قصيدة الغوث والامان = يا صاحب الزمان
مواطن : حسبي الله ونعم الوكيل ...
الموضوع :
بلا رأس و"محنطة".. 139 جثة تخرج من "شق أرضي" في نينوى بعد سنوات طويلة من الظلام
فيسبوك