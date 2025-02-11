الامن الوطني يعلن عن كشف فني اولي لمقبرة جماعية في محافظة الانبار

اجرت مؤسسة الشهداء وجهاز الامن الوطني كشفا فنيا اوليا لمقبر"ة جماعية في محافظة الانبار بحضور و بدلالة المتهم سعدون صبري القيسي.

وذكر بيان لجهاز الامن الوطني انه تنفيذا للمهام الموكلة لدائرة شؤون وحماية المقابر الجماعية والمفقودين وبموجب احكام المادة رقم ١٣ لسنة ٢٠١٥ وبناءً على توجيهات رئيس مؤسسة الشهداء الدكتور عبد الاله النائلي ومتابعة مدير عام دائرة حماية المقابر الجماعية والمفقودين ضياء كريم الساعدي ، اجرت كوادر الدائرة الكشف الفني الاولي للمقبر"ة الجماعية المكتشفة حديثاً في محافظة الانبار قضاء الفلوجة ناحية الصقلاوية .

واوضح رئيس الفريق الوطني للمقا"بر الجماعية ضرغام كامل، انه :" تم اجراء كشف فني اولي على المقبر"ة الجماعية التي ارتكبت من قبل ازلام النظام البائد وبدلالة المتهم سعدون صبري القيسي ".

وأشار الى ان الضحايا المكتشفة جثامينهم ، من الرجال والنساء ، وان عمليات الإعدام تمت في موقع المقبرة وبعدد يتراوح من ٢٠ إلى ٢٥ شخصا بكل وجبة.

واضاف انه :" بعد عمليات الكشف الاولي للمقبرة ظهرت عدة رفات لاكثر من خمسة أشخاص كانوا مدفونين بشكل مخالف لاحكام الشريعة الاسلامية".

واكد :" ان جميع اعمال الكشف والتوثيق تمت برفقة وحماية القوات الامنية الماسكة للارض" .

يشار الى ان الـمقبرة الخاضعة لقانون شؤون وحماية الـمـقـا بـر الجـمـاعـيـة ، في قاعدة بيانات الدائرة لغرض ادراجها ضمن الخطط السنوية للفتح والتنقيب وتحديد هوية الضحايا.