التربية تنشر ضوابط اختبارات التسريع للعام الدراسي 2024 - 2025

أعلنت وزارة التربية، ضوابط اختبارات التسريع للعام الدراسي 2024 – 2025، فيما أكدت إهمال اي معاملة لا تتضمن أي من الضوابط المحددة، حيث ذكر بيان للوزارة، ان "ضوابط وتعليمات التقديم لاختبارات التسريع للعام الدراسي 2024 - 2025، تتضمن ان يقدم التلميذ والطالب الراغب في اداء الاختبار طلب المشاركة بعد اعلان النتائج النهائية للدور الاول بعشرة أيام، وستُهمل اي معاملة لا تتضمن او تتطابق مع الفقرات الآتية:-

* بالنسبة لتلاميذ الصف الخامس الابتدائي، ان يكون التلميذ من تولد (2014 ولغاية 2015/1/31) ولا يقل معدله العام عن ( 98) في الدروس التي يؤدي فيها الامتحانات التحريرية عدا الدروس اللاصفية التربية الرياضية /التربية الفنية والنشيد ، ويخضع طلاب الصف الثاني المتوسط للضوابط ذاتها على ان يكون الطالب تولد (2011 ولغاية 2012/1/31) .

* أما طلب الصف الخامس العلمي، فلا يقل معدل الدرجات النهائية عن ( 96) ولكل درس من الدروس وللمواد الموضحة في الاستمارة المرفقة، على ان يكون تولد الطالب المشمول بنظام التسريع من (2008 ولغاية 2009/1/31)، مشيرا الى ان وزارة التربية ستقوم بنشر موعد ومكان الاختبارات لاحقا، مع التأكيد بالتقيد بالضوابط المرافقة في الادنى مع استمارة التقديم لاختبارات التسريع و بدون إستثناء".