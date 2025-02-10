الأمن الوطني يلقي القبض على أحد عناصر داعش الارهابي متخفٍ ببيع الكحول

تمكنت مفارز جهاز الأمن الوطني في بغداد من إلقاء القبض على أحد عناصر تنظيم د١عش الإرهابي المكنى (أبو ذو الفقار) والمطلوب وفق أحكام المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب، حيث تم رصده بعد محاولته التخفي عبر العمل في بيع المشروبات الكحولية.

وكشفت التحقيقات أن المتهم المذكور شارك في عمليات هجومية ضد القوات الأمنية في ما كان يسمى بـ (ولاية نينوى) وينحدر من عائلة تعتنق الفكر التكفيري حيث قُتل إخوته المنتمون أيضاً للتنظيم الإرهابي خلال عمليات التحرير.

كما واعترف المتهم صراحةً بتكليفه بالعمل ضمن ما يسمى بـ (صنف الدفاع الجوي) التابع لداعش الارهابي المسؤول عن محاولات التصدي لطائرات القوات الأمنية.

هذا وقد تمت إحالة المتهم إلى الجهات القضائية المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقه لينال جزاءه العادل وفق القانون.