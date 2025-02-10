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لجنة الصحة النيابية تدعو وزارة المالية للإسراع بتخصيص درجات وظيفية لذوي المهن الطبية


دعت لجنة الصحة والبيئة النيابية، اليوم الاثنين، وزارة المالية الى الاسراع بتخصيص درجات لذوي المهن الطبية، فقد ذكرت النائب الاول لرئيس اللجنة سهام الموسوي في بيان لها، إن "موضوع تعيينات ذوي المهن الطبية اخذ حيزا كبيرا خلال الفترة الماضية من خلال استمرارهم بالتظاهرات"، مشيرا الى ان "وزارة المالية ملزمة اليوم بإطلاق الدرجات الوظيفية لذوي المهن الطبية" .

وبيّنت ان "وزارة الصحة رفعت قبل أيام كتابا رسمياً بينت فيه بان لديها عدد كبير من الدرجات الوظيفية في حركة الملاك، لكن وزارة المالية لم تستجب للأمر"، مبينة ان "وزارة المالية هي المعنية الوحيدة اليوم بتخصيص الدرجات الوظيفية لذوي المهن الطبية".

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لجنة الصحة النيابية تدعو وزارة المالية للإسراع بتخصيص درجات وظيفية لذوي المهن الطبية
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