وزارة التربية تحدد فترة فتح أبواب نقل طلبة الثالث المتوسط والسادس الإعدادي

صرّحت وزارة التربية، اليوم الاثنين، عن فتح أبواب النقل أمام طلبة الثالث المتوسط والسادس الاعدادي حتى نهاية شهر آذار المقبل، إذ ذكرت الوزارة في بيانها، إن "المديرية العامة للتقويم والامتحانات فتحت ابواب النقل أمام طلبة الصف الثالث المتوسط والسادس الإعدادي داخل وخارج المحافظات للفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي (2024-2025 ) لغاية يوم الاثنين الموافق 2025/3/31ولن تقبل الطلبات بعد هذا التأريخ مطلقا".

كما اوضح المكتب الإعلامي في وزارة التربية ضوابط النقل التي تمثلت بشرط اجتياز الطالب لامتحانات نصف السنة بنجاح أو ان يكون مكملًا بدرس أو درسين، وانتقال سكن الطالب مع عائلته فلا يجوز نقل الطالب بمفرده، علما ان صلاحية الموافقة بيد المدير العام للتربية حصرا، بحسب بيان الوزارة.