رئيس الوزراء يهنئ عون وسلام باكتمال تشكيل حكومة لبنان

اكد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الاثنين، استمرار العراق بدعم لبنان لتعزيز قوته، وذلك خلال برقيتي تهنئة ارسلهما الى كل من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء اللبنانيين بمناسبة اكتمال تشكيل الحكومة، فقد ذكر الناطق باسم الحكومة العراقية باسم العوادي في بيان، انه "تأكيداً على أواصر الأخوة والعلاقات المتميزة بين العراق ولبنان، بعث رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني برقيتي تهنئة إلى؛ رئيس الجمهورية اللبنانية جوزيف عون، ورئيس الوزراء اللبناني نواف سلام، عبر فيهما عن خالص التهنئة، باسم العراق، حكومةً وشعباً، إلى لبنان الشقيق، بمؤسساته الحكومية وأطياف شعبه الكريم، بمناسبة اكتمال التشكيلة الحكومية اللبنانية الجديدة"، متمنياً أن "تكون هذه الخطوة فاتحة لعهدٍ جديدٍ من الاستقرار والأمن، وبوابة واثقة لتحقيق تطلعات الشعب اللبناني في الرفاه والعيش الكريم".

وبحسب البيان الحكومي، أكد السوداني في برقيتي التهنئة، "مواصلة دعم العراق للأشقاء اللبنانيين، وتقديم كل ما يمكن أن يعزز قوّة هذا البلد العزيز وصموده بوجه التحدّيات، وإعادة الإعمار والازدهار كما هو العهد دائماً بلبنان، من أجل أن يسهم هذا البلد المحوري في المنطقة بدعم التنمية وترسيخ التكامل الاقتصادي والحضاري بين شعوبنا الشقيقة والصديقة".