المشهداني يؤكد ضرورة الالتزام بالجودة العالية للمنتج الوطني من السلاح

استقبل رئيس مجلس النواب محمود المشهداني، اليوم الأحد (9 شباط 2025)، رئيس هيئة التصنيع الحربي مصطفى عاتي، في لقاء تناول سبل تطوير الصناعات العسكرية وتعزيز القدرات الإنتاجية للهيأة.

وقال المكتب الإعلامي للمشهداني أنه "خلال اللقاء، استمع رئيس مجلس النواب إلى شرح مفصل من رئيس هيئة التصنيع الحربي حول نشاطات الهيئة وأبرز المشاريع التي تم تنفيذها، بالإضافة إلى المعوقات التي تواجه عملها، والحلول المقترحة لضمان انسيابية العمل وزيادة الإنتاجية لتلبية متطلبات المؤسسات الأمنية والعسكرية في البلاد".

وأكد المشهداني على "ضرورة الالتزام بالمعايير الفنية الدقيقة وضمان الجودة العالية للمنتجات الوطنية من الأسلحة والمعدات المصنعة محليًا. كما دعا إلى بذل المزيد من الجهود لتطوير هذه الصناعات الحيوية، والتي تعد ركيزة أساسية لتعزيز الأمن الوطني".

وفي ختام اللقاء، ثمن رئيس مجلس النواب "الجهود الكبيرة التي تبذلها هيئة التصنيع الحربي في مواكبة التطورات الصناعية العالمية، وتطوير البنية التحتية التصنيعية لتلبية احتياجات المؤسسات الأمنية والعسكرية، بما يتناسب مع طبيعة المهام المنوطة بها".