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النائب حنان الفتلاوي : رئيس الجمهورية يرفع دعوى قضائية ضد رئيس الوزراء على رواتب موظفي الاقليم وغرامات شركة IQ التابعة لولدك البالغة 911 ملياراً تكفي لرواتبهم
علي محسن راضي
93
2025-02-09
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