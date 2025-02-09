المشهداني يؤكد ضرورة احتواء الأزمات وعدم الانحياز لطرف على حساب اخر

اكد رئيس مجلس النواب محمود المشهداني، اليوم الاحد (9 شباط 2025)، بضرورة أن تعمل الدول الفاعلة على احتواء الأزمات التي تندلع في دول المنطقة.

وقال المشهداني في بيان لمكتبه خلال استقباله السفير الفرنسي في العراق باتريك دوريل، "لا يجوز الانحياز لطرف على حساب اخر"، مثمنا بالوقت نفسه "الجهود الفرنسية الداعمة للعراق في المحافل الدولية".

وأضاف، إن "الجانبين بحثا، مجمل العلاقات العراقية الفرنسية، وسبل تطويرها وآليات العمل على تعزيزها بما يخدم مصلحة البلدين في المجالات الاقتصادية والدبلوماسية".