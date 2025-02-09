ضبط 3 حاويات أدوية ومستلزمات طبية معدة للتهريب في ميناء أم قصر الشمالي

أعلنت مديرية منفذ ميناء أم قصر الشمالي، اليوم الاحد، ضبط 3 حاويات مملوءة بأدوية بشرية ومستلزمات طبية معدة للتهريب.

وقالت المديرية في بيان إن "كوادر المديرية بمنفذ ميناء ام قصر الشمالي، تمكنت من ضبط ثلاث حاويات خارج الحرم الكمركي في نقطة البحث والتحري تحتوي ( أدوية بشرية ومستلزمات وعدد طبية، أجهزة اتصال موبايل مع لابتوب)، مخبأة خلف مواد متنوعة، لم يتم التصريح عنها في المعاملة الكمركية المنجزة، معدة للتهريب".

وأضافت المديرية، أنه "تم تنظيم محضر ضبط أصولي وإحالة المضبوطات إلى مركز شرطة كمرك ام قصر الشمالي لغرض عرضها على قاضي التحقيق المختص".