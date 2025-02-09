القيسي بعد الغاء إقالته: أؤكد مجددًا تمسكي بخدمة بغداد وأهلها

أكد رئيس مجلس محافظة بغداد عمار القيسي، اليوم الأحد (9 شباط 2025)، على سيادة القانون واحترام الدستور والمؤسسات الشرعية، وذلك تعليقاً على قرار القضاء بإيقاف إجراءات اقالته وإعادته إلى منصبه.

وقال القيسي في بيان إنه "بعد سلسلة من التجاوزات القانونية التي رافقت جلسة إقالتنا من منصب رئيس مجلس محافظة بغداد، أصدر القضاء العراقي اليوم أمرًا ولائيًا بإيقاف إجراءات الإقالة وإعادتنا رئيسًا للمجلس، تأكيدًا على سيادة القانون واحترام الدستور والمؤسسات الشرعية".

وأضاف أن "هذا القرار القضائي يُثبت بما لا يدع مجالًا للشك أن ما جرى كان إجراءً مخالفًا للقانون، وهو ما سعينا إلى تصحيحه عبر الطرق الدستورية، إيمانًا منا بأن القضاء هو الحصن الأخير للعدالة، ولن يكون أداة بيد من يحاولون تمرير أجنداتهم على حساب المصلحة العامة".

وأكد القيسي حسب البيان، تمسكه بخدمة بغداد وأهلها، كما جدّد ثقته بالقضاء العراقي الذي أثبت وقوفه مع الحق وإعلائه لكلمة القانون فوق أي اعتبارات سياسية على حد قوله.

وأصدرت محكمة القضاء الإداري، اليوم الأحد، أمراً ولائياً بإيقاف إجراءات إقالة عمار القيسي وإعادته رئيساً لمجلس محافظة بغداد.

وذكرت المحكمة في وثيقة أنه "لدى التدقيق والمداولة وجدت المحكمة أن شروط إصدار الامر الولائي متوافرة ولعدم إمكانية تدارك الأضرار الناجمة عن الأمر المطلوب إيقاف تنفيذه، لذا قررت المحكمة بالاتفاق ايقاف اجراءات اقالة طالب الأمر الولائي من منصب رئيس مجلس محافظة بغداد لحين حسم الدعوى المقدمة".