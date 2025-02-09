في تصريح شوفيني مقيت ... محافظ أربيل: لن نستضيف أو نستقبل العرب ذوي "الوجوه الكالحة"

في تصريح شوفيني مقيت ينم عن حقد وكراهية قال محافظ أربيل أوميد خوشناو، اليوم الاحد (9 شباط 2025)، اننا لن نستضيف ولن نستقبل العرب ذوي "الوجوه الكالحة".

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي تعليقا على تظاهرات المواطنين في أربيل دعماً للمضربين في السليمانية.

وأضاف خوشناو، بكلمته وامام الجميع، ان"أربيل دائماً مضيافة، لكنها لا تستطيع اليوم أن تتحمل استقبال العرب ذوي الوجوه الكالحة الذين يأتون باسم موظفي إقليم كردستان إلى اربيل، ومن طرف أخر اذ يقوم هؤلاء العرب بقطع حصتنا من الموازنة، لذلك نؤكد باننا لن نقوم بإستقبالهم الیوم".

وكان العشرات من المعلمين والمدرسين المحتجين في السليمانية توجهوا، اليوم الأحد (9 شباط 2025)، إلى مدينة أربيل، لغرض التظاهر في عاصمة الإقليم.

وقال مصدر صحفي إن "العشرات من المحتجين من الكوادر التربوية توجهوا إلى مدينة أربيل، لغرض التظاهر هناك أمام مقر الأمم المتحدة، احتجاجا على تأخر صرف الرواتب، وللمطالبة بتوطينها على المصارف الاتحادية".

وأضاف أن "الأجهزة الأمنية شددت من الإجراءات عند مداخل مدينة أربيل، وتمنع أهالي السليمانية من الدخول".

ونقل المصدر عن المحتجين إن العشرات منهم قد دخلوا إلى أربيل في وقت سابق، ويستعدون للتظاهر اليوم.