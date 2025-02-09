العراق يتحول إلى "برّاد كبير" واعلى درجة 16 مئوية.. كتلة قطبية تفتح أبوابها على البلاد

بدأت مناطق وسط وغرب العراق، صباح اليوم الاحد برؤية منعدمة نتيجة الضباب الكثيف، مع انتهاء تأثير الموجة المطرية وبدء موجة سيبيرية باردة ستؤدي لتسجيل درجات حرارة اقل من معدلاتها المعتادة في هذا الوقت من السنة بحوالي 6 درجات مئوية.

وتقول بيانات الطقس، انه مع انتهاء الأمطار وانحسار المنخفض الجوي من البلاد بشكل كلي، تسيطر اليوم الاحد كتلة هوائية سيبيرية باردة جداً على عموم العراق وقد تمتد الى يوم غد الاثنين، فيما يكون ‏الجو صافٍ ومشمس في اغلب المناطق مع عبور غيوم منخفضة ومتوسطة الارتفاع فوق بعض المدن العراقية.‏‏

وتؤدي الكتلة الهوائية باردة التي تقتحم السماء الجنوبية الى انخفاض في درجات الحرارة ومتوقع إن تسجل البصرة وذي قار اليوم 16 مئوية، وميسان والمثنى 15 مئوية، ويكون الطقس بارد نهاراً الى بارد جداً وقارس ليلاً وتصل درجة الحرارة في بغداد 14 وهي أعلى درجة تسجل خلال اليوم.

ويمثل انخفاض درجات الحرارة هذا لتصبح أقل من معدلاتها نسبة لمثل هذا الوقت من العام بحوالي 5-6 درجات مئوية، حيث يكون الطقس باردا ومشمسا في ذات الوقت في اغلب مناطق العراق، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

ويصبح الطقس بارداً بشكل لافت في عموم مناطق العراق بما فيها العاصمة بغداد ويتحول الطقس إلى شديد البرودة مع ساعات الليل المتأخرة والفجر والصباح الباكر خاصة في المناطق الشمالية والغربية كما يحتمل تشكل الانجماد وحدوث الصقيع في أجزاء من شمال غرب ووسط العراق.