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السوداني يرأس اجتماع اللجنة العليا للإعمار والاستثمار


ترأس رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، اليوم الأحد، (9 شباط 2025)، الاجتماع الدوري للّجنة العليا للإعمار والاستثمار، جرى فيه البحث في ملفات الاستثمار قيد العمل والتنفيذ، ومتابعة المضي في استكمال الفرص الاستثمارية في العاصمة بغداد وعموم العراق.

وذكر بيان لمكتب رئيس مجلس الوزراء ان "الاجتماع شهد اتخاذ جملة من القرارات التي تتعلق بالمشاريع الاستثمارية في قطاعات؛ الصناعة، والسكن، والمشاريع الخدمية، كما جرت الموافقة على إحالة المشاريع الإسكانية الخاصة بمنتسبي وزارة الدفاع في البصرة ونينوى".

وأقر الاجتماع، وفقاً للبيان "نموذجاً إضافياً من نماذج الاستفادة العامة من الاستثمار، خاصة في ما يتعلق بحصّة الدولة في الوحدات السكنية لمشاريع المجمعات والمدن السكنية الجديدة، حيث جرى إقرار أسلوب تنفيذ المستثمر لمشاريع خدمية في مجال البنى التحتية، بقيمة تعادل حصة الدولة المقرّة سلفاً، وستكون بواكير تنفيذ هذا النموذج عبر تنفيذ مشاريع لتأهيل وتوسعة الشوارع في مدينة الصدر شرق بغداد".

وأضاف، ان "اللجنة ناقشت في اجتماعها موضوع المقرّ الجديد لاتحاد المؤرخين العرب في بغداد، ووجّه رئيس مجلس الوزراء بحسم الملف بتهيئة مقرّ مناسب من حيث المساحة والموقع والتصميم".

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