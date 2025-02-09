الدفاع تنفي ترشيح رئيس أركان الجيش لرئاسة الحشد الشعبي

نفت وزارة الدفاع ، اليوم الأحد، ترشيح رئيس أركان الجيش الفريق أول قوات خاصة الركن عبد الأمير رشيد يارالله، رئيساً لهيئة الحشد الشعبي.

وقالت الوزارة في بيان إن "عدداً من مواقع التواصل الاجتماعي تداولت خبراً مفاده ترشيح رئيس أركان الجيش الفريق أول قوات خاصة الركن عبد الأمير رشيد يارالله، رئيساً لهيئة الحشد الشعبي".

وأكدت الوزارة، أن "هذا الخبر عارٍ عن الصحة وأن رئيس أركان الجيش مستمر في عمله رئيساً لأركان الجيش".