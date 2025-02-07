أحدهما محكوم بالإعدام.. القبض على مطلوبين في ديالى

أعلنت شرطة ديالى، اليوم الجمعة، عن القاء القبض على مطلوبين اثنين وفق المادة 406 أحدهما محكوم بالإعدام شنقــاً غيابياً.

وقالت الشرطة في بيان انه "بخطة أمنية محكمـــة ودقيقة، نفذتها شعبـــــة استخبارات الوحدة التكتيكية الخاصة / ديالى، تمكنت خلالها من إلقاء القبض على مطلوبين اثنين وفق (المادة 406 قتل عمد) أحدهما محكوم بالإعدام شنقــاً غيابيـاً".

وأضافت: "تمت العملية بعد التعقب وجمع المعلومات والتحري الدقيق عن أماكن تواجدهما والإطاحة بهما وتسليمهما الى الجهات المختصة".