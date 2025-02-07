خطيب وإمام جمعة النجف: اعتراض بعض المحافظات على قرار المحكمة الاتحادية" تمردً على القانون"

وصف إمام جمعة النجف السيد صدر الدين القبانجي اعتراض بعض المحافظات على قرار المحكمة الاتحادية بانه " تمرد على القانون".

وقال السيد القبانجي في خطبة الجمعة : إن المحكمة الاتحادية وقبلها الإطار التنسيقي، اعترضا على تمرير قانون العفو الذي يسمح بإطلاق سراح عشرات الآلاف من القتلة".

وأضاف " إن اعتراض بعض المحافظات على المحكمة الاتحادية واعلانها العصيان، يفتح بابًا للتمرد على القانون. والحكومة المركزية مسؤولة عن ذلك"، داعياً الى اتباع السياقات الدستورية دون الضغط على الحكومة والمحكمة.

وعن بداية الموسم الدراسي للابتدائي والمتوسط ، قال السيد القبانجي إن المسؤولية تقع على المؤسسة الدينية، والمؤسسة التربوية، والأسرة بالخصوص، في إعداد وتربية هذا الجيل.

وأضاف: إن المناهج الدراسية والأساتذة الكرام يجب أن يولوا هذا الموضوع أهمية خاصة، وهنا ندعو الأسرة التربوية إلى إعطاء حصة لتربية هؤلاء من الجيل الجديد.

وحول قضية غزة قال السيد القبانجي"إن دعوة الولايات المتحدة الأمريكية إلى تهجير غزة، ودعوة الأردن ومصر لاحتوائهم، أمر مرفوض، ويُعد ظُلامة لشعب تضرر، فبدلًا من تعويضهم تقوم أمريكا بتهجيرهم.

وعن قرار ترامب، بوقف الغاز الإيراني إلى العراق ، قال السيد القبانجي "إن قرار ترامب بمنع شراء الغاز والكهرباء من إيران إلى العراق يُعد ضربة لإيران والعراق، ونحن نستنكر هذا القرار، وبالتالي لن يؤثر على إرادة شعب إيران وشعب العراق"